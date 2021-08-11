Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала победу израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио.

«Мне трудно придумать название тому, что случилось в Японии. Я на своем веку ни разу не видела соревнование, где выставлялись оценки в течение 6 минут, когда решалась судьба золотой медали. Для меня поразительно, что девочки ждали решения судей, кто станет чемпионом», — сказала Винер-Усманова в эфире телеканала «Матч ТВ».

По её мнению, если бы соревнования проходили со зрителями, то в Токио повторилась бы ситуация Алексея Немова. Напомним, на Играх в Афинах российскому гимнасту поставили низкие оценки, после чего трибуны более десяти минут освистывали судей. В итоге баллы Немова были пересмотрены.

Напомним, Ашрам одержала победу, несмотря на то, что в упражнении с лентой потеряла предмет. Второе место заняла россиянка Дина Аверина. Её сестра Арина стала четвертой.