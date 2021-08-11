Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Во втором раунде он одолел итальянца Фабио Фоньини, игра завершилась в двух сетах счетом 7:6 (7:4), 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 33 минуты. За это время Рублев 13 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырех. Фоньини записал на свой счет пять эйсов, трижды ошибся на подаче и сделал один брейк.

Следующим соперником Рублева станет американец Джон Изнер, выбивший из борьбы чилийца Кристиана Гарина.

Напомним, «Мастерс» в Торонто продлится до 15 августа. Общий призовой фонд турнира составляет 2 850 975 долларов.