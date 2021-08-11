В Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Виндзор Парк» начался матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.
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На встрече работает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На линиях ему помогают Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери — белорус Алексей Кульбаков.
Напомним, «Челси» подошел к сегодняшнему матчу в статусе победителя Лиги чемпионов. В решающем матче подопечные Томаса Тухеля одолели «Манчестер Сити». «Вильярреал» в прошлом сезоне выиграл Лигу Европы, в финале оказавшись сильнее «Манчестер Юнайтед».
Стартовые составы команд:
- «Челси»: Менди, Рюдигер, Чалоба, Зума, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Алонсо, Хаверц, Зиеш, Вернер.
- «Вильярреал»: Асенхо, Педраса, Фойт, Пау Торрес, Альбиоль, Капу, Морено, Тригерос, Ж. Морено, Диа, Пино.
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