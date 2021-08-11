Сегодня, 12 августа, состоятся ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Казанский «Рубин» на своем поле примет польский «Ракув», а «Сочи» на выезде сразится с сербским «Партизаном».

Матч «Рубин» — «Ракув» будет проходить на стадионе «Ак Барс Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит венгерская бригада арбитров во главе с Томашем Богнаром. В первой встрече команды не выявили победителя, сыграв вничью со счетом 0:0.

Встреча «Партизан» — «Сочи» на стадионе в Белграде стартует в 22:00 мск, ее будет обслуживать бригада арбитров из Дании во главе с Якобом Кехлетом. Первый матч команды сыграли вничью со счетом 1:1.