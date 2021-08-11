Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев продолжают выступление на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Сегодня, 12 августа, они проведут матчи 1/8 финала, обе встречи начнутся не ранее 18:00 по московскому времени.

Медведев возглавил посев и начал борьбу со второго круга, где обыграл казаха Александра Бублика. Сегодня он сразится с австралийцем Джеймсом Дакворотом, занимающим 85-е место в рейтинге АТР.

Рублев, посеянный под четвертым номером, сразится с представителем США Джоном Изнером, замыкающим топ-30 мирового рейтинга. Россиянин тоже вступил в борьбу со второго круга, где одолел итальянца Фабио Фоньини.

«Мастерс» в Торонто завершится в воскресенье, 15 августа.