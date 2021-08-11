Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос поприветствовал новичка парижан Лионеля Месси.

«Сказал бы нам кто-нибудь об этом раньше, правда, Лео? Добро пожаловать», — написал Рамос на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, с 2005 года Рамос защищал цвета мадридского «Реала», а Месси с 2003 года выступал за «Барселону». В 2021 году они оба перешли в «ПСЖ».

Вчера, 10 августа, аргентинский форвард подписал с парижанам двухлетний контракт, подразумевающий опцию продления еще на год. Футболист будет выступать под 30-м номером. Рамос стал игроком «ПСЖ» 8 июля, он выбрал 4-й номер.