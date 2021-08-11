Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился мнением о текущем этапе своей карьеры.

«С уверенностью могу сказать, что я ценный актив для команды. Конечно, без меня она была бы другой. Я уверен в своих способностях, но не мне принимать решение о составе. Время покажет», — приводит слова Боттаса ESPN.

Гонщик уверен, что на данный момент он приближается к пику формы. По его мнению, он прибавляет в различных аспектах и лучше понимает себя как пилот и человек благодаря работе, проведенной в последние годы.

«Я чувствую, что никакие обстоятельства не способны поколебать меня — я готов к любым вызовам в будущем. Безусловно, я многому научился. Я постараюсь сделать все возможное для себя и команды в будущем — что бы ни случилось дальше», — сказал Боттас.

Напомним, во время летней паузы «Мерседес» должен определиться с составом команды на следующий сезон. Скорее всего, место Боттаса займет пилот «Уильямса» Джордж Расселл.