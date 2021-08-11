В Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Виндзор Парк» завершился первый тайм матча за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом». Лондонцы ведут со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, отличившийся с передачи Кая Хавертца на 27-й минуте. Незадолго до перерыва Зиеш получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо в него в игру вступил Кристиан Пулишич.

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На встрече работает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. На линиях ему помогают Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный рефери — белорус Алексей Кульбаков.