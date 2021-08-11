Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Во втором раунде он обыграл своего соотечественника Аслана Карацева в двух сетах со счетом 7:6 (9:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 12 минут. За это время Хачанов четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти возможных. Карацев записал на свой счет семь эйсов, один раз ошибся на подаче и сделал четыре брейка.

Следующим соперником Хачанова станет представитель Греции Стефанос Циципас, посеянный под третьим номером. Во втором круге он оказался сильнее француза Уго Умбера.

«Мастерс» в Торонто завершится в воскресенье, 15 августа. Ранее в 1/8 финала вышли россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.