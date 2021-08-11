Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал уход Себастьяна Дриусси из команды. По словам хавбека, аргентинец не проставился за свой трансфер.

«Пока нет, но, надеюсь, еще приедет в гости. Не обещал, просто тепло попрощался, пожали друг другу руки. Себа стал душой команды, всегда был на позитиве, улыбчивый. Так на позитиве и ушел», — сказал Ерохин в эфире канала «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, Дриусси продолжит карьеру в МЛС, он перешел из «Зенита» в «Остин». В составе сине-бело-голубых аргентинский хавбек три раза выиграл чемпиона России, дважды взял Суперкубок страны и один раз — Кубок.

«Остин» официально объявил о подписании Дриусси 29 июля. Клуб сообщил, что заключил с полузащитником многолетнее соглашение.