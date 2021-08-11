Известный хореограф и постановщик Илья Авербух предположил, что на Олимпийских играх в Пекине первые два места займут российские фигуристки.

«Если мы говорим про девочек, то первое-второе место, повторение такого результата вполне возможно, кто бы ни поехал. Это будет сезон колоссального напряжения. Он обещает быть очень нервным, будет миллион прогнозов, будет такая волнообразная история», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Экс-спортсмен отметил, что практически все лидеры тренируются под руководством Этери Тутберидзе, и внутренняя конкуренция может помочь им выйти на еще более высокий уровень. Авербух подчеркнул, что из российских фигуристок можно собрать две чемпионские команды, но на Олимпиаде смогут выступить только три спортсменки.

Напомним, в сезоне-2021/22 на взрослый уровень выходят Камила Валиева, Дарья Усачева и Майя Хромых. Соперничать за олимпийскую путевку они будут с Анной Щербаковой, Александрой Трусовой, Аленой Косторной, Елизаветой Туктамышевой и другими спортсменками.