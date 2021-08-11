Нападающий «Кальяри» Джованни Симеони, которым интересуется петербургский «Зенит», не хочет переезжать в Россию. Как сообщает Sky Sport, 26-летний футболист хочет выступать в чемпионате Англии или Испании.

Несмотря на это, сине-бело-голубые хотят сделать итальянскому клубу новое предложение. Ранее «Зенит» был готов заплатить за форварда 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Симеоне отыграл 33 матча, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Его действующий контракт с «Кальяри» рассчитан до конца июня 2024 года. По оценке популярного портала «Трансфермаркт» стоимость аргентинца составляет 11 миллионов евро.

Джованни Симеоне — сын тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Напомним, первым трансфером «Зенита» в это трансферное окно стал бразилец Клаудиньо. Он должен подписать контракт завтра, 12 августа.