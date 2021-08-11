Сердаром Азмуном интересуется «Рома», «Челси» взял Суперкубок УЕФА, матчи 6-го тура РПЛ перенесены. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 11 августа.

«Челси» выиграл Суперкубок УЕФА

Лондонский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1. В серии 11-метровых лондонцы ошиблись один раз, испанцы — дважды.

Матчи 6-го тура РПЛ перенесены

РПЛ выступила с заявлением о переносе матчей 6-го тура РПЛ на 25-28 августа. Решение было принято для того, чтобы сборная России могла подготовиться к отборочному этапу чемпионата мира-2022.

Хачанов и Рублев вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 «Мастерса» в Торонто, обыграв итальянца Фабио Фоньини в двух партиях. Карен Хачанов также преодолел барьер второго круга, одолев своего соотечественника Аслана Карацева в двух партиях.

Васильева вошла в резерв сборной России

Биатлонистка Маргарита Васильева, отбывшая дисквалификацию за пропуск трех допинг-тестов, вошла в резервный состав сборной России. Благодаря этому она сможет принять участие в отборе на международные старты.

Алексей Швед покинул «Химки»

Защитник Алексей Швед стал свободным агентом. Сегодня он договорился о расторжении контракта с «Химками», которые из-за финансовых проблем не сыграют в Единой лиге ВТБ.

Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Цинциннати из-за травмы левой стопы. Ранее он по этой же причине отказался от участия в турнире в Торонто.

Агент Азмуна ведет переговоры с «Ромой»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в «Роме». Сегодня его агент был в Лондоне, где пообщался с представителями итальянского клуба. Ранее сорвался переход иранца в «Байер».