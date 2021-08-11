Лондонский «Челси» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв «Вильярреал» в серии пенальти. Матч состоялся в Белфасте (Северная Ирландия) на стадионе «Виндзор Парк», основное время и овертайм завершились со счетом 1:1.

Автором первого забитого мяча стал полузащитник «Челси» Хаким Зиеш, отличившийся с передачи Кая Хавертца на 27-й минуте. Незадолго до перерыва Зиеш получил повреждение и был вынужден покинуть поле, вместо в него в игру вступил Кристиан Пулишич.

Во втором тайме, на 73-й минуте, счет сравнял форвард «Вильярреала» Жерар Морено с передачи Булайе Диа. Основное время завершилось вничью, в овертайме победитель также выявлен не был.

В серии пенальти, продлившейся до шести ударов, удача оказалась на стороне лондонцев. У «Челси» свою попытку не реализовал Хавертц, у «Вильярреала» ошиблись Аисса Манди и Рауль Альбиоль.

Встречу обслуживал российский арбитр Сергей Карасев. В первом тайме он показал желтую карточку главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю.

Напомним, в минувшем сезоне лондонцы выиграли Лигу чемпионов, а «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы.