Голкипер Павел Павлюченко не прошел просмотр в «Зените» и вернется в брестский «Рух». Об этом сообщает журналист Максим Алланазаров у себя в телеграм-канале.

5 августа 23-летний Павлюченко прибыл в расположение «Зенита», чтобы пройти медосмотр. Ожидалось, что он подпишет контракт с петербуржцами, но клуб отказался от сделки.

До перехода в «Рух» вратарь выступал за брестское «Динамо». В 2020-м году «Рух» стал 8-м в своем дебютном сезоне в Высшей лиге Белоруссии. В прошлом сезоне Павлюченко провёл 18 игр за брестский клуб, пропустив в них 12 мячей.

Напомним, в летнее трансферное окно из «Зенита» в «Байер» перешел голкипер Андрей Лунев. Сейчас ворота сине-бело-голубых защищает Михаил Кержаков, вторым вратарем является 18-летний Даниил Одоевский.