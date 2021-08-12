Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о том, что он специально хотел выпустить голкипера Кепу Аррисабалагу под серию пенальти в Суперкубке УЕФА против «Вильярреала».

Слова Тухеля цитирует официальный сайт УЕФА.

«Это не было спонтанным решением. Мы говорили с вратарями об этом вскоре после моего прихода в клуб. Мы хорошо подготовились», — отметил тренер, добавив, что у него есть статистика, согласно которой Кепа — лучший по отражению пенальти, поэтому тренеры сказали игрокам, что такое может произойти.

«Мы должны были сделать то, что было лучше для команды. Рад, что это сработало. Есть подтверждение того, что Кепа лучше в этом компоненте. Эти ребята – настоящие командные игроки», — сказал Тухель, добавив, что он рад за Кепу, а также рад иметь в команде такого вратаря как Эдуар Менди, который счастлив уступить в решающий момент и сделать подобное для команды.