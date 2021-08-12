Представитель депутата Государственной Думы РФ Магомеда Гаджиева опроверг информацию о том, что парламентарий подарил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву один миллион долларов за победу на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя депутата ГД РФ. Также сообщается, что депутат просто пригласил спортсмена к себе в гости, чтобы поздравить его с победой.

Ранее о подарке сообщил сам спортсмен в интервью РИА Новости. «Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня 1 миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио», — заявил Садулаев, отметив, что без внимания не остался его тренер Шамиль Омаров.