Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Туниса Онс Жабер во втором круге турнира WTA 1000 в Монреале (Канада).

Игра прошла на центральном корте «ИГА Стэдиум» и заняла три сета. Счет по партиям 6:2, 3:6, 4:6 в пользу Жабер. Теннисистки в общей сложности провели на корте 2 часа 8 минут.

На счету россиянки шесть двойных ошибок за этот матч и ни одной подачи навылет. Её соперница сделала пять эйсов и допустила одну двойную ошибку за игру. Касаткина реализовала 5/18 брейк-пойнтов, Жабер — 5/8.

Перед этим матчем по личным встречам выигрывала Касаткина со счетом 2:1, но теперь счет по победам сравнялся.

В третьем круге турнира в Монреале Онс Жабер сыграет с канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску.