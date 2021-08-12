Российская теннисистка, олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице США Джессике Пегуле в матче второго круга турнира WTA 1000 в Монреале.

Игра на корте Роджерса на «ИГА Стэдиум» завершилась со счетом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Пегулы. В общей сложности теннисистки провели на корте почти два часа (1 час и 51 минута).

Россиянка сделала за матч два эйса, а также допустила три двойных ошибки. Её соперница шесть раз подала навылет за игру, а также сделала пять двойных ошибок. 4/14 брейк-пойнтов Павлюченкова реализовала успешно, в то время как Пегула — 5/12.

В следующем круге турнира в Монреале Джессике Пегуле предстоит сразиться с еще одной американской теннисисткой Даниэль Коллинз, которая обыграла румынку Симону Халеп во втором круге.