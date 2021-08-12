Казанский «Рубин» сегодня, 12 августа, сыграет матч отборочного раунда против польского «Ракува» в Лиге конференций.

Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани.

Прямую трансляцию матча можно будет найти здесь:

Главным арбитром встречи выступит Томаш Богнар из Венгрии. Ассистировать на линиях ему будут Балаж Бузаж и Петер Кобор, резервный арбитр Балаж Берке.

В первом матче в этом противостоянии победитель выявлен не был, игра в Польше завершилась со счетом 0:0.

Отметим, после этого квалификационного раунда команде-победителю предстоит пройти раунд плей-офф, прежде чем выйти в групповой этап Лиги конференций. Розыгрыш этого турнира проводится впервые.