Футбольный клуб «Сочи» сегодня, 12 августа, сыграет против сербского «Партизана» ответный матч отборочного раунда Лиги конференций.

Игра пройдёт на стадионе «Партизан» в Белграде, Сербия. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Главный арбитр этого матча — Якоб Кехлет из Дании. Помогать ему на боковых линиях будут ассистенты Ларс Хуммельгор и Хеёне Сёренсен. Резервный арбитр встречи Йенс Моэ.

Первый матч этих команд состоялся в Сочи неделю назад на стадионе «Фишт» и завершился со счетом 1:1. В составе «Сочи» отличился Кристиан Нобоа с пенальти, в составе «Партизана» мяч забил Рикарду Гомеш.

Отметим, розыгрыш Лиги конференций проводится впервые.