Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о том, как узнал о провале переговоров с «Барселоной» и рассказал об этом своим детям.

Слова Месси цитирует портал Football Espana со ссылкой на BBC.

По словам Месси, его отец вернулся домой после того, как был с Лапортой весь вечер, и рассказал о неутешительных итогах переговоров.

«В тот момент я почувствовал себя очень подавленным. Затем мне пришлось подготовиться, чтобы рассказать об этом моей жене Антонелле. Мы заплакали, но должны были рассказать детям», — отметил Месси, добавив, что они в семье подбадривали друг друга, но знали, как это будет сложно, особенно для старшего сына Тьяго.

«Он страдает внутри, не показывая этого. Он адаптируется, и для него это будет хороший опыт. Вся семья будет счастлива, мы получим удовольствие в этом клубе», — сказал Месси.