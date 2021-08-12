Российский теннисист Карен Хачанов получил штраф в одно очко во втором сете матча с Асланом Карацевым на «Мастерсе» в Торонто.

Наказание Хачанов получил за нецензурную брань — он произнёс слово «дерьмо». После этого россиянин потребовал вызвать на корт супервайзера, чтобы тот открыл правила и показал, какие слова нельзя использовать.

«Я не буду продолжать матч, пока вы это не сделаете. Это был дерьмовый мяч. Я никого не обвинял. Я сам себе сказал, что мяч был дерьмовым. Я не грубил. И за это меня штрафуют? Вы шутите?», — сказал Хачанов.

По словам Хачанова, если он сказал это о ком-то, то это было оскорбление, а за всю карьеру у него не было предупреждений за неспортивное поведение — и вдруг лишили очка.

«Дерьмо» — это плохое слово? Когда вы идёте в туалет, то как вы это скажете? Ну же, скажите. Уберите камеру и скажите мне. Где написано, что это плохое слово? Кто это решает?» — сказал Хачанов, чьи слова цитирует портал «Чемпионат».

В конечном итоге, Карен Хачанов одержал победу со счетом 7:6 (9:7), 6:4.