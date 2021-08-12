По весне из «Ангелов Плющенко» ушла «королева квадов» Александра Трусова — закончился контракт, решили не продлевать. Когда с академией расстался Александр Волков вместе с перспективным одиночником Артёмом Ковалёвым, казалось, про «Ангелов Плющенко» долго не будет слышно.

Но с первыми же контрольными прокатами юниорской сборной девочки Плющенко удивили — сейчас на руках у Евгения две готовые квадистки и еще одна потенциальная, которой маленького шажочка не хватает до этого достижения.

Кто будет удивлять из «Ангелов» в этом сезоне? Рассказывает Nevasport.

Анастасия Зинина

Эта фигуристка перешла официально в «Ангелы Плющенко» летом, ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных Барсах». Ранее зрители могли видеть её в сезоне проекта «Ледниковый период. Дети»: Зинина стала серебряным призёром, обыграв даже Софью Акатьеву.

Четверным тулупом спортсменка начала заниматься ещё в «Снежных Барсах», но получалось с переменным успехом — готовой квадисткой она к Плющенко не приходила. Чисто Зинина прыгнула квад в каскаде на Кубке А. Мишина, на первенстве Москвы случилось падение из-за недокрута, а вот на более важных соревнованиях — на первенстве России среди фигуристов старшего возраста фигуристка даже не заходила на него.

Квад-тулуп в каскаде на контрольных прокатах при Плющенко вышел неплохим, уверенным. Посмотрим, будет ли Настя справляться с ним на соревнованиях.

Вероника Жилина

Проверенный боец Вероника Жилина очень смазано провела прошлый сезон, дебютный в академии Плющенко. Фигуристку мотало от тренера к тренеру, ей меняли элементы в программе, что и сказывалось на выступлениях: падения и неудачи преследовали Нику весь сезон.

Но на контрольных прокатах Жилина справилась со всеми квадами — падения случились на тройном акселе и на тройном тулупе в каскаде. Короткую Вероника и вовсе прошла без сбоев, причем с тройным акселем в каскаде.

В этом сезоне произвольная программа у фигуристки — с медленной темой, «История любви» Поля Мориа в новой аранжировке. В ней фигуристка может не гнаться за квадами, а спокойно подходить к каждому прыжку. Короткая программа в ярком образе Харли Квин тоже лучше подходит Нике по темпу, есть надежда на то, что с выкатыванием этой постановки фигуристка справится гораздо лучше, чем с короткой прошлого сезона.

Софья Муравьева

Удивила на контрольных прокатах и Софья Муравьева. В произвольной программе она почти скрутила четверной сальхов, но упала на приземлении.

В прошлом сезоне Муравьева показала себя стабильной фигуристкой с хорошим катанием, засчёт этого и стала третьей на первенстве России, опередив ту же Софью Самоделкину. Сейчас фигуристка пытается добавить к своим достоинствам четверной прыжок — и это почти получилось. Посмотрим, как спортсменка подойдёт к этапам Гран-при среди юниоров: будут ли тренеры делать ставку на проверенный контент или же накатывать квад, чтобы Софья подошла с усилением к главным стартам сезона.