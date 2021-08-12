Издание Forbes опубликовало рейтинг стран по суммам выплат для призёров летних Олимпийских игр в Токио. Возглавила список Италия ($ 9,07 млн), завоевавшая 10 золотых, 10 серебряных и 20 бронзовых наград. На второй строчке расположились США ($ 7,84 млн). Тройку лидеров замыкает Франция. Россия в данный список не вошла.

Лидеры рейтинга по сумме выплат для призёров Олимпиады в Токио:

1. Италия — $ 9,07 млн (10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых).

2. США — $ 7,84 млн (39-41-33).

3. Франция — $ 6,51 млн (10-12-11).

4. Венгрия — $ 5,64 млн (6-7-7).

5. Китайский Тайбэй — $ 4,92 млн (2-4-6).

6. Япония — $ 4,03 млн (27-14-17).

7. Испания — $ 2,55 млн (3-8-6).

8. Турция — $ 2,26 млн (2-2-9).

9. Сербия — $ 2,01 млн (3-1-5).

10. Гонконг — $ 1,93 млн (1-2-3).

Наша сборная на Олимпийских играх в Токио заняла пятое место в общекомандном зачете. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.