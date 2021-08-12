В «Пари Сен-Жермен» смирились с тем, что нападающий Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт с клубом и бесплатно уйдет следующим летом в мадридский «Реал».

Как сообщает испанское издание AS, Мбаппе не отпустят в другой клуб в нынешнее трансферное окно, поскольку это не вопрос денег. Контракт Мбаппе истекает летом 2022 года, он сможет перейти в «Реал» на правах свободного агента.

На место Мбаппе «ПСЖ» планирует пригласить португальского нападающего Криштиану Роналду. Летом 2022 года у футболиста как раз закончится соглашение с туринским «Ювентусом» и он сможет бесплатно перейти в мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе покинет «ПСЖ», если парижскому клубу удастся подписать контракт с Лионелем Месси.