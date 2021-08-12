Двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница Всемирной Универсиады, российская биатлонистка Валерия Васнецова в своём инстаграмм-аккаунте выложила публикацию с винтовкой. «У нас с тобой всё получится», — подписала фотографию биатлонистка.

Официальный инстаграм-аккаунт Союза биатлонистов России прокомментировал публикацию смайлом, который олицетворяет силу.

Напомним, что Васнецова вошла в группу подготовки старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова на олимпийский сезон-2021/2022. Вместе с ней в группе тренируются Виктория Сливко, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Зимние Олимпийские игры 2022 года 4 по 20 февраля пройдут в столице Китая Пекине.