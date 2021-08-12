Стали известны новые финансовые подробности контракта Лионеля Месси с французским клубом «Пари Сен-Жермен».

По данным Le Parisien, аргентинский нападающий сможет получить более 120 миллионов евро от «ПСЖ» за два года контракта.

В первую очередь, Месси получит около 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса, а годовая зарплата составит 41 миллион евро. Помимо этого, в контракте Лионеля прописаны определённые бонусы за достижение целей. К примеру, Месси получит бонус, если он сможет выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов или возьмет еще один «Золотой мяч».

По данным французских СМИ, Месси станет самым высокооплачиваемым игроком «ПСЖ», а также будет иметь самую высокую зарплату в истории чемпионата Франции по футболу.