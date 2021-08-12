По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в России, на утро 12 августа в стране было зафиксировано 21 932 случая заражения коронавирусом за последние сутки.

В Москве за сутки обнаружили 2294 новых заражённых, в Петербурге известно о 1801 новом случае. Большие цифры по заражениям и в Московской области — 1143 новых случая.

В общей сложности за время пандемии было сделано более 170,6 миллионов тестов на коронавирус. Из них было выявлено 6 534 791 случаев заболевания. Выздоровело 5 828 972 человека, жертвами коронавируса стали 168 049 человек.

По миру в общей сложности известно о 204 миллионах случаев заражения коронавирусом. 4,3 миллиона человек стали жертвами болезни, число введенных доз вакцины от коронавируса по всему миру превышает 4,6 миллиарда.