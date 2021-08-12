Стало известно, какая бригада арбитров будет работать на центральном матче 4-го утра чемпионата России по футболу в сезоне-2021/22 «Локомотив» — «Зенит».

Матч состоится в воскресенье, 15 августа, в 17:30 по московскому времени. Судить матч в Москве доверено Сергею Карасеву и его бригаде. Помогать Карасеву на линиях будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — Рафаэль Шафеев.

Арбитром VAR на этом матче будет работать Виталий Мешков, его ассистентом AVAR — Алексей Лунев; инспектор встречи Сергей Французов.

Напомним, на этой неделе Сергей Карасев вместе со своей бригадой работал на матче за Суперкубок УЕФА в Белфасте. В решающем матче за трофей сошлись победитель Лиги чемпионов — лондонский «Челси» и победитель Лиги Европы — испанский «Вильярреал».