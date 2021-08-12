Украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Ярослава Магучих высказалась о фото с россиянкой Марией Ласицкене, после которого спортсменку начали травить в соцсетях.

Слова Магучих цитирует агентство РИА Новости.

«В первую очередь после соревнований все традиционно поздравили друг друга. В этом не было никакой моей политической позиции. У нас есть свобода мысли», — отметила Магучих, добавив, что благодарна всем людям. которые ее поддерживают и понимают.

«Все-таки хочу поблагодарить и людей, которые меня критикуют, потому что это опыт для меня и он делает меня сильнее», – сказала Магучих.

Напомним, Ярославу Магучих вызвали в Минобороны Украины для дачи объяснений после празднования вместе с Марией Ласицкене, которая выиграла золотую медаль тех игр.