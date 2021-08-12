Министерство спорта России обнародовало изменения в составе сборной России по биатлону, а также в тренерском штабе национальной команды на сезон-2021/22.

На официальном сайте Министерства спорта РФ появился соответствующий документ. Из тренерского штаба был исключен Александр Касперович, который уже год тренирует сборную Болгарии. По словам специалиста ранее, он находился в списке тренеров сборной России только потому, что являлся личным тренером биатлониста Александра Логинова.

Также произошли изменения в составе биатлонистов. Основу сборной России покинули Алексей Вагин и Евгений Сидоров. В основной состав были включены Дмитрий Абашев и Ярослав Костюков.

Также, как и сообщалось ранее, в резервный состав женской сборной попала Маргарита Васильева.