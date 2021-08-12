Сборная России по футболу опустилась на 41-е место в обновлённом рейтинге ФИФА. Новая версия рейтинга появилась на официальном сайте организации в четверг, 12 августа.

На данный момент в активе сборной России 1462 очка.

Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Бельгии с результатом в 1822 очка. Второе место у команды Бразилии с результатом в 1798 очков, третье — у сборной Франции (1762 очка). В четвёрке рейтинга ФИФА идёт сборная Англии (1753 очка).

На пятое место поднялась сборная Италии — 1745 очков у действующих чемпионов Европы. На шестом месте сборная Аргентины, которая только что выиграла Кубок Америки — 1714 баллов.

Отметим, в сентябре сборную России ждут три матча отборочного турнира на чемпионат Европы 2022. Россия сыграет с командами Хорватии (18-е место), Кипра (99-е место) и Мальты (177-е место).