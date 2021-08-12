Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли Артем Дзюба капитаном сборной России в грядущих матчах на отборе на ЧМ-2022 в Катаре.

В интервью Нобелю Арустамяну на его ютуб-канале Карпин отметил, что Дзюба был капитаном сборной России по футболу.

«В твоей голове есть состав сборной. Не только у тебя. У всех. Я не знаю, кто будет в сборной. А уж тем более – кто будет капитаном», — сказал Карпин, отметив, что сначала нужно выбрать 27 или 28 футболистов — сколько нужно в заявке, а затем посмотреть, кто будет капитаном.

Напомним, Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в июле 2021 года после увольнения из команды Станислава Черчесова. Ему пришлось уйти из «Ростова», чтобы сосредоточиться на сборной России.