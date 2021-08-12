Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, с чем у него ассоциируется работа в национальной команде.

В интервью Нобелю Арустамяну на его ютуб-канале Карпин отметил, что для него это работа тренера — и всё.

«В «Ростове» – ответственность перед президентом, болельщиками, акционерами. А здесь – ответственность перед всеми людьми в Российской Федерации, перед болельщиками. Здесь охват просто шире намного», — отметил Карпин, добавив, что не хотел бы сравнивать работу в сборной со службой родине.

«Два года я служил уже в армии. Ну, послужил. 50 лет – уже не призывной возраст вроде бы. Война, не дай бог, начнется – позовут. Тогда да. Футбол – это футбольные эмоции. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной», – сказал Карпин.