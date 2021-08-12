Украинская прыгунья в высоту, бронзовый призёр Олимпийских игр Ярослава Магучих высказалась о резонансном фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде в Токио и последовавшей реакции.

Слова Магучих цитирует портал «Сегодня.ua». По словам спортсменки, они просто поздравили друг друга по традиции.

«В этом не было никакой моей политической позиции. И тем более я не хочу отрицать, что идёт война между Украиной и Российской Федерацией. Мы просто поздравили друг друга согласно олимпийским традициям», — сказала Магучих, добавив, что уважает воинов, которые сражаются, чтобы украинские спортсмены могли выступать на международной арене.

«Эта бронзовая медаль для меня как золотая», – заключила легкоатлетка.