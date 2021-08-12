Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой высказался об идее натурализации Самюэля Жиго.

Слова Мостового цитирует портал Sport24.

«Натурализация Жиго? Мне эта идея совершенно не нравится, я против. Я давно уже говорю: у нас 140-миллионная страна, зачем нам еще кого-то звать в сборную из иностранцев?», — сказал эксперт, добавив, что идея с натурализацией кажется ему неправильной.

«Вот натурализовали у нас Гильерме, и что? Пропустил 3 гола, и все — не нужен больше. А Ари помните? Паспорт сделали, вызвали на две игры товарищеские, а потом все, пропал», — отметил специалист, добавив, что не стоит наступать на одни и те же грабли.

Напомним, сейчас Самюэль Жиго выступает за московский «Спартак».