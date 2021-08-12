Тренер украинской прыгуньи в высоту Ярославы Магучих Татьяна Степанова рассказала о том, что получила предложения о работе из разных стран.

Слова Степановой цитирует портал Suspilne.media. По словам тренера, ей поступали предложения о работе из России, а также из Германии, Кипра и Австралии.

«Однако мы здесь Мы остались и будет выступать на международной арене и приносить медали нашей стране», — сказала Степанова.

По словам Степановой, травля Магучих после фото с Ласицкене стала огромным стрессом и для спортсменки, и для нее самой. После этого Степановой даже не хотелось работать в качестве тренера.

Напомним, украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала на Летних Олимпийских играх в Токио бронзовую медаль.