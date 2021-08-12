Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о том, что турнир серии ISU Challenger в Словакии — Мемориал Ондрея Непелы.

Причины отмены турнира в 2021 году не называются. Изначально турнир для фигуристов должен был пройти в Братиславе с 30 сентября по 2 октября 2021 года.

Турнир отменяется второй год подряд, в прошлом году соревнования в Словакии не состоялись из-за пандемии коронавируса.

Отметим, в Словакии также запланировано проведение этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. Соревнований пройдут в Кошице с 31 августа по 4 сентября.

В 2019 году Мемориал Непелы выиграла российская фигуристка Александра Трусова. Победителем соревнований в мужском одиночном катании стал россиянин Дмитрий Алиев.