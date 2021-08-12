Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о том, какие видит перспективы у чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в олимпийском сезоне.

Слова Авербуха цитирует портал агентства ТАСС. По словам специалиста, он видел подготовку Туктамышевой к сезону, и сейчас фигуристка хорошо настроена и находится в боевой форме.

«Я думаю, что Алексей Мишин – большой стратег, очень правильно подводящий своих спортсменов. Очень сложная история, ей надо будет сохранить свой тройной аксель, и она будет конкурентоспособна», – сказал Авербух.

Напомним, Елизавета Туктамышева в прошлом сезоне стала серебряным призёром чемпионата мира в Стокгольме, прыгнув три тройных акселя в двух программах.