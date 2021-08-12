Московский «Локомотив» представил промо-ролик к матчу с петербургским «Зенитом» в 4-м туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Матч состоится в воскресенье, 15 августа. Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени. Команды встретятся друг с другом на стадионе «РЖД-Арены» в Москве.

Промо-ролик появился в официальном аккаунте в «Твиттере». «Время дать сдачи. Здесь есть место лишь одним цветам», — гласит подпись к ролику.

Напомним, в последнем матче между этими командами был разыгран Суперкубок России. Победу одержал петербургский «Зенит» со счётом 3:0. По голу в этой встрече забили Далер Кузяев, Сердар Азмун и Александр Ерохин. В прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1.