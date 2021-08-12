Четыре эксперта Совета Европы по допингу посетят Россию по приглашению Министерства спорта РФ для оценочного визита, который пройдет осенью.

«На 53-м заседании мониторингового комитета была одобрена организация оценочного визита в Российскую Федерацию 21–23 сентября 2021 года», — цитирует РИА Новости слова пресс-службы Совета Европы.

В составе группы Россию посетят старший правительственный эксперт по спортивной политике, а также руководитель национальной антидопинговой организации, эксперт по антидопинговому законодательству и эксперт по антидопинговой науке и допинг-контролю.

Помимо этого, в команде также будет докладчик с соответствующим опытом в области международной антидопинговой политики, представитель ВАДА в качестве наблюдателя и члены секретариата Совета Европы.