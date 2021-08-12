Новичок «Зенита» Клаудиньо прилетел в Санкт-Петербург, сообщает Телеграм-канал «СБГ Журнал». 24-летний полузащитник попозировал в аэропорту «Пулково» с футболкой сине-бело-голубых.

О приобретении у «Брагантино» футболиста олимпийской сборной Бразилии было официально объявлено 7 августа, через несколько минут после завершения финального матча олимпийского футбольного турнира в Токио. Бразильская сборная выиграла Олимпиаду второй раз подряд, автором решающего гола стал другой футболист «Зенита» Малком.

Накануне главный тренер зенитовцев Сергей Семак заявил, что контракт с Клаудиньо ещё не подписан и его участие в ближайшей игре не подразумевается. 15 августа «Зенит» встретится с «Локомотивом» на выезде в рамках четвёртого тура РПЛ.