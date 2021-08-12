Личный тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил, что американский экипировщик попробует помочь российской легкоатлетке с получением визы в США. Ранее стало известно, что Ласицкене и серебряный призёр Игр-2020 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова испытывают проблемы с оформлением виз для поездки в США на этап «Бриллиантовой лиги».

«Менеджер спортсменки Ольга Назарова обратилась в представительство известного американского экипировщика, потому что они заинтересованы в том, чтобы Маша выступала в Юджине, — цитирует «Матч ТВ» Габриляна. — На данный момент они занимаются подготовкой приглашения для нас. Они попробуют через консульство сделать визы. Другого варианта нет, просто невозможно. Мы надеемся, что так у нас все получится».

Крайний срок вылета Ласицкене и Сидоровой на соревнования в США — 19 августа. Американское консульство в Москве приостановило выдачу всех типов виз, кроме дипломатических.