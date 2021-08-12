Международный союз конькобежцев (ISU) изменил порядок отбора для фигуристов сборной России на финал юниорского «Гран-при», утверждает Tele-Sport. Их результаты будут высчитываться о лучшей сумме баллов, набранных в ходе прокатов на двух этапах.

Изменение правил было принято из-за того, что россияне не смогут принять участие в двух первых этапах юниорской серии Гран-при во французском Куршевеле из-за антикоронавирусных ограничений во Франции.

Ранее отбор происходил по сумме очков, начисляемых спортсменам в соответствии с занятыми местами на этапах.

По данным источника, на оставшиеся этапы поедут по четыре фигуриста в одиночных дисциплинах.

Напомним, первые два этапа пройдут в Куршевеле с 18 по 21 августа и с 25 по 28 августа. Третий этап, на котором ожидаются фигуристы из России, состоится в Кошице с 1 по 4 сентября.