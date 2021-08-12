Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил вызов в национальную команду защитника Юрия Жиркова. Экс-футболист «Зенита» 20 августа отметит 38-летие.

«Если Жирков будет на голову сильнее всех выглядеть, то почему нет? — сказал Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. — У нас задача сейчас – четыре месяца, назовем так. Если Жирков на две головы, на голову сильнее всех, то почему нет?»

Жирков защищает цвета сборной России с 2005 года и на данный момент провёл за национальную команду 105 матчей, забив 2 мяча. Он ездил на Евро-2020 в качестве основного защитника, но получил травму в стартовой игре с Бельгией (0:3) и пропустил остаток турнира.

Летом у Жиркова истёк контракт с «Зенитом», сейчас он находится в статусе свободного агента.

Первую игру под руководством Карпина сборная России проведёт 1 сентября дома с Хорватией в рамках отбора к ЧМ-2022.