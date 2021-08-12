Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных наград победителям и призерам Олимпийских игр-2020, сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России.

Спортсмены отмечены «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония)».

Три синхронистки — Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина — получили Орден Александра Невского. Ещё три синхронистки — Влада Чигирева, Светлана Колесниченко и Мария Шурочкина, а также гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова и борец Абдулрашид Садулаев представлены к Ордену Почёта.

27 спортсменов награждены Орденом дружбы, 76 — медалью «За заслуги перед Отечеством» I степени, а ещё 16 — медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени.

На Играх в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачёте с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами.