Лицом российского футбола на данный момент является не президент РФС Александр Дюков, не капитан сборной Артём Дзюба, не её главный тренер Валерий Карпин и даже не звезда чемпионата Франции Александр Головин. Сейчас вся Европа в восторге от российского арбитра Сергея Карасёва. Кажется, у нас не было такого качественного судьи со времён Валентина Иванова. Карасёву всё чаще доверяют судить топовые матчи, а вчера он вообще обслуживал игру за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

К сожалению, другие российские арбитры не могут похвастаться такими достижениями. А некоторые своей отвратительной работой продолжают тянуть российский футбол вниз. Nevasport – о худших арбитрах чемпионата России.

Михаил Вилков. Пожизненный

Вилков и скандалы шагали рука об руку на протяжении всей карьеры арбитра. Редкая игра с его участием заканчивалась без дежурных слов проигравшей команды, что судья сломал ей игру. Кстати, именно в адрес Вилкова с грозненского стадиона раздалось ставшее крылатым «Судья продажная, козёл ты».

Последней каплей стал апрельский матч чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» (4:1), в котором Вилков наделал столько ошибок, что после матча глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что при нём Вилков больше судить не будет.

Показательным стали последующие события, когда кто-то из арбитров предлагал в следующем туре устроить акцию в поддержку Вилкова, но его так никто и не поддержал.

Виталий Мешков. Вечный



У некоторых арбитров есть репутация любимчиков конкретных клубов. Так Карасёва иногда называют «сотрудником ЦСКА» (в последнее время реже), а отстранённый пожизненно Михаил Вилков имел реноме зенитовского арбитра. Мешков же демонстрирует завидную «объективность»: допускает ляпы в пользу совершенно любого клуба. Вероятно, именно поэтому он, в отличие от Вилкова, всё ещё держится в российских топах. Он уже отстранялся от обслуживания матчей, но с завидной регулярностью возвращался. Вот и в нынешнем сезоне был включён в число судей РПЛ и уже успел отработать на матче «Ростов» — «Зенит». Последнем для Валерия Карпина во главе дончан. Отработал как обычно с ошибками: засчитал гол Ерохина после нарушения правил Кузяевым и не назначил пенальти после того, как Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко в штрафной.

Сергей Лапочкин и Александр Шимарыгин. Игроки

ногие арбитры в прошлом были игроками, но есть те, кто игроком остался, даже нарядившись в судейскую форму. Правда, играют не там, где стоило бы.

Сергей Лапочкин – судья во втором поколении. Дважды признавался лучшим арбитром РПЛ, имел категорию ФИФА. Возможно, с ним было меньше скандалов в России, потому что он чаще ошибался в пользу «Спартака», а именно спартаковские фанаты являются главными инициаторами шума по поводу очередных ошибок арбитров. То посчитают, что в их матче арбитр судил некорректно, то будут под микроскопом разглядывать игры врагов вроде «Зенита», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо»…

Как бы то ни было, к Лапочкину претензий было поменьше, чем к Вилкову и Еськову. Но вот летом 2020 года прошла информация, что он делал ставки на футбольные матчи. Тогда вроде бы как информация не подтвердилась, но уже через год Лапочкин получил десятилетний бан за недонесение в УЕФА о попытках неизвестных повлиять на результат отборочного матча Лиги Европы между «Вентспилсом» и «Бордо».

Тем же летом арбитр ФНЛ Александр Шимарыгин попался на игре на тотализаторе. По данным «Спорт-Экспресса», он сделал 19 тысяч ставок на общую сумму более 65 млн рублей. РФС отстранил его от работы пожизненно.

Максим Матюнин. Участник официального договорняка

Как известно из многочисленных интервью, в России есть много договорных матчей, но никто из футболистов никогда в жизни их не играл. И официальная статистика показывает: договорняков в России и правда не так уж и много. В РПЛ их, например, вообще официально не существует.

Зато существуют в более низших лигах. Летом РФС закончил разбирательства по матчу Кубка России сезона-2018/19 муежду «Чайкой» и «Армавиром». Игра была официально признана договорной, бывший руководитель «Чайки» Олег Баян был отстранён от футбола, а вместе с ним и получивший от Баяна деньги арбитр Максим Матюнин.

Более известный брат Максима Алексей Матюнин тоже не раз получал критику за плохое судейство, а в 2011 году даже схлопотал дисквалификацию за «нецензурную брань и националистические высказывания» в адрес Альберта Гаджибекова (позднее дисквалификация была отменена). Но зато Максиму удалось вляпаться в гораздо более громкий скандал.

Владислав Безбородов. Опытный «косячник»

Ещё один старожил российского судейского цеха. Безбородов работает на матчах РПЛ аж с 2007 года и регулярно получает критику в свой адрес. Что не мешает ему входить в число арбитров ФИФА и в первую группу судей УЕФА. В 2020 году он уже получал отстранение до конца первого круга за безобразное судейство в матче «Краснодар» — «Спартак» (1:3), но снова был включён в число арбитров на сезон-2021/22. Этим летом он успел поработать на играх «Рубин» — «Спартак» (1:0) и «Динамо» — ЦСКА (2:1). В этот раз вроде бы к нему серьёзных претензий пока не было. Но сезон только начался!

Василий Казарцев. Чуть не снял «Спартак» с чемпионата

Самый громкий скандал с судейством за последний год произошёл с участием Василия Казарцева. Разумеется, громче всех возмущались болельщики «Спартака». Причиной стал матч первого тура РПЛ-2020/21 между «Спартаком» и «Сочи». Красно-белые вели по ходу встречи 2:0, но пропустили два мяча после более чем спорных решений.

После игры в ярости были не только красно-белые фанаты. Владелец «Спартака» Леонид Федун в сердцах объявил о снятии команды с чемпионата, а фанаты устроили травлю. Казарцеву в соцсетях, даже угрожая его детям. Арбитр был отстранён от судейства, но весьма скоро снова вернулся к работе. В этом сезоне он успел отсудить матч «Урал» — «Краснодар» (0:3) без серьёзных ошибок.

Павел Кукуян. Самый актуальный

Самый свежий футбольный скандал произошёл в третьем туре РПЛ. Начудил арбитр встречи «Рубин» — «Ахмат» (2:1) Павел Кукуян. Уже на 17-й минуте он не удалил казанца Филиппа Уремовича за фол последней надежды на Мохаммеде Конате. Во втором тайме же судья показал красную карточку футболисту грозненцев Георгию Шелии. Причём изначально он не собирался удалять игрока, но после беседы с ВАР изменил своё решение.

После игры тренер «Ахмата» Андрей Талалаев сетовал на судейство, а его ассистент Юрий Нагайцев написал в Твиттере: «Без Кукуяна с VAR «Рубин» с его миллионами — полный ноль». Позднее он заявил, что его аккаунт взломали. Верить ему или нет – решать вам.

После этого на сайте «Ахмата» появилось заявление с просьбой РФС дать оценку работе Кукуяна и не назначать его на матчи грозненцев.