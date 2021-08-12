Россия опустилась на 14-е место в обновлённом рейтинге мужских сборных ФИБА. После баскетбольного турнира Олимпиады-2020 россияне потеряли сразу пять позиций и вылетели из первой десятки. В топ-20 это самое большое падение в рейтинге. На данный момент на счету команды 534,3 очка.

Причиной таких потерь стала потеря очков за Олимпиаду 2012 года. В зачёт рейтинга ФИБА входят результаты команд за последние 8 лет, и это первый рейтинг, в котором не учитываются Игры-2012. Россияне на турнире в Лондоне завоевали бронзу.

Кроме того, сборная России по баскетболу не попала в финальный турнир Олимпиады-2020 в Токио. Золото турнира выиграла сборная США, которая и занимает первое место в рейтинге (765,2 очка).

В тройку лидеров входят Испания (722,4) и Австралия (690,5). Самый солидный подъём в верхней таблице рейтинга совершила сборная Словении, прибавившая 12 позиций и поднявшаяся с 16-го на четвёртое место (675,9 очка).

Словенцы на Олимпиаде дошли до полуфинала и заняли четвёртое место.