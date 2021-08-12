Белорусская бегунья Кристина Тимановская дала интервью YouTube-каналу «Редакция», в котором рассказала, как ей удалось сбежать от сопровождающих в аэропорту Токио.

«Мы вышли с вещами, шли к машине, и уже перед машиной позвонила бабушка и сказала: «Тебе нельзя (возвращаться), срочно принимай какие-нибудь меры, иди к милиции, паспорт рви, но не едь», — рассказала Тимановская. — Никак не объяснила, сказала: «Делай что угодно, разговоры потом». Тогда уже я вышла на связь с Фондом (Белорусским фондом спортивной солидарности).

Мы приехали намного раньше, чем они (представители фонда). Я написала: «Что мне делать, вы не успеваете». Они говорят: «Если есть милиция, просто иди к милиции, и всё».

Я шла сзади сопровождающих тренеров, и в телефоне в переводчике уже заранее забила фразу на японском, что мне нужна помощь. Это было либо счастливое стечение обстоятельств, либо судьба, что полицейский стоял возле стойки регистрации, буквально в трёх шагах. Я аккуратно отошла, показала телефон. Он, естесственно, ничего не понял. Я написала фразу, что меня пытаются насильно вывезти из страны. И уже тогда, после этой фразы, они сообразили, что происходит.

В этот момент подошёл человек, который меня сопровождал, и спросил: «Что ты хочешь от полиции?». Я сказала, что забыла вещи в деревне. Он говорит: «Какие вещи, что ты придумываешь?» Человек, который был аккредитован, отодвинул его в сторонку, и меня с вещами отвели подальше».

Напомним, что легкоатлетка должна была принять участие в Олимпиаде-2020, но после критики в адрес спортивных чиновников была снята со всех стартов. Белорусская федерация попыталась насильно депортировать её из Японии в Минск. В результате спортсменка получила гуманитарную визу Польши и сейчас находится в Варшаве.